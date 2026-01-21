ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
"Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза – да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици. Опитите да бъде уязвена бяха многобройни – от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно", написа Петков.
Той апелира хората да следят следващите й стъпки.
"Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки".
