Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов
Автор: Елена Николова 16:21
©
Информацията, че Борисов има 70 прекратени от прокуратурата преписки, които могат да бъдат възобновени във всеки момент, е шокираща. Това написа в социалната мрежа Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната'' Кирил Петков.

Публикуваме останалата част от публикацията му без редакторска намеса:

Трудно е човек да си представи как се живее с не 10, не 20, не 30, а цели 70 потенциални дела, държани "на трупчета“. Знаехме, че той не е напълно господар на собствените си решения, но мащабът – 70 – е направо стряскащ.

Фактът, че нито една от тези преписки не е възобновена, говори сам за себе си – това означава, че той изпълнява стриктно това, което се изисква от него.

Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов. Реално той няма свободен избор. Неговото оттегляне ще се случи само когато тези, които държат прокуратурата, го решат.

Оттук нататък всички прогнози за ГЕРБ трябва да се правят с това разбиране. Партията не се движи от вътрешна логика, идеология или обществен натиск, а от външна зависимост. Докато тя съществува, ГЕРБ ще остане в застой, без реална промяна, независимо от изборните резултати или общественото недоволство.


