Кирил Петков: Браво на всички, които се бореха за Благо и срещу мракобесния Бюджет 2026 

© Браво на всички, които се бореха за Благо. Това написа във Facebook Кирил Петков по повод новината, че кметът на Варна Благомир Коцев ще излезе на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева.



"Браво на всички, които показват своята гражданска позиция срещу този мракобесен бюджет! Заедно сме по-силни", написа още Петков.



"Фокус" припомня, че днес правителството оттегли Бюджет 2026, а диалогът между работодатели и синдикати бе възстановен.



"Това напрежение беше през последните седмици продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог. Моят призив, особено към представителите на опозицията, е да проявят разум", заяви днес премиерът Росен Желязков.