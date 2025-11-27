ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Петков: Браво на всички, които се бореха за Благо и срещу мракобесния Бюджет 2026
"Браво на всички, които показват своята гражданска позиция срещу този мракобесен бюджет! Заедно сме по-силни", написа още Петков.
"Фокус" припомня, че днес правителството оттегли Бюджет 2026, а диалогът между работодатели и синдикати бе възстановен.
"Това напрежение беше през последните седмици продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог. Моят призив, особено към представителите на опозицията, е да проявят разум", заяви днес премиерът Росен Желязков.
