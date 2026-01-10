Казино изплати печалба с фалшиво евро

© Мъж подаде сигнал в полицията, че в местното казино са му изплатили печалбата с фалшиво евро. Сигналът е от 8 януари от 27-годишен кюстендилец, той е предоставил банкнота от 100 евро, с която твърди, че му е изплатена печалба при хазартна игра в игрална зала.



От полицията в Кюстендил обясниха, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена е от посочената игрална зала. По случая в прокуратурата вече е образувано досъдебно производство за цитирам "прокарване на неистински парични средства".