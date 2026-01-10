ЗАРЕЖДАНЕ...
Казино изплати печалба с фалшиво евро
От полицията в Кюстендил обясниха, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена е от посочената игрална зала. По случая в прокуратурата вече е образувано досъдебно производство за цитирам "прокарване на неистински парични средства".
