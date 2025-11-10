ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата Инна
Медиците съобщават, че състоянието ѝ е стабилизирано – тя е в съзнание, контактна и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Опасността за живота ѝ обаче все още не е напълно отминала.
"От вчера пациентката е екстубирана и адекватна, но е твърде рано да се каже, че е извън опасност. Една от раните е преминала буквално на милиметри от сънната артерия“, обясни д-р Сашо Караджов от реанимацията.
Жената е претърпяла две спешни операции, след като е приета с тежки прободни рани в областта на шията и гръдния кош. Екипът на болницата е успял да овладее масивния кръвоизлив и колапса на белия дроб, причинен от нападението.
Лекарите определят възстановяването ѝ като "истински късмет“, тъй като нараняванията са били потенциално фатални.
Опитът за убийство
Кървавият инцидент стана в петък сутринта, малко преди 11:00 часа. Инна е била нападната в кафене в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“ в Благоевград.
Извършителят е 33-годишният ѝ доскорошен приятел Георги Мирчев, по-известен с прякора Фрико. Пред очите на десетки свидетели той е развъртял сгъваем нож и е нанесъл множество удари на жената, преди тя дори да успее да отпие от кафето си.
Медици, участвали в операцията, коментираха, че жената е имала истински късмет, тъй като не са засегнати жизненоважни органи. Едно от пробожданията в областта на шията е било в близост до трахеята, а друго, в областта на гърба – само на 2 см от сърцето.
Нападателят е в ареста
Окръжният съд в Благоевград вече наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ на 33-годишния Георги Мирчев. Той е обвинен в опит за убийство. Според съдия Величка Пандева, доказателствата сочат, че обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.
Криминалното минало на Фрико
Георги Мирчев-Фрико е бивш футболист и е добре известен в криминалните среди. Той и Инна, която е майка на две деца от предишна връзка, са живеели на съпружески начала.
Мирчев също има бурно минало. Той има дъщеря от бившата си съпруга, фолкпевицата Стефани, с която се разведе преди 10 години. Тогава той я съди за домашно насилие, твърдейки, че е бил жертва на психически тормоз.
Името му е замесвано и в хулигански прояви. През 2015 г. брат му Юли Мирчев-Фрико бе обвинен в опит за убийство, след като рани с нож двама души при бой в дискотека, опитвайки се да "спаси“ Георги.
Цялата фамилия Мирчеви има сериозни криминални прояви. Бащата, Юлиян Мирчев-Фрико, излежа 22-годишна присъда за грабеж и убийство на унгарски тираджия през 2000 г.
Само преди три години, през 2022 г., бащата и двамата му синове (Георги и Юли) бяха арестувани при акция на ГДБОП като участници в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Тогава братята сключиха споразумения с прокуратурата и получиха условни присъди от 16 месеца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предприемач: Срам ме е!
08:44 / 10.11.2025
Пуснаха движението за леки автомобили по пътя Девин – Михалково –...
08:37 / 10.11.2025
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
08:22 / 10.11.2025
Проф. Ива Христова ни предупреди: Грипът тепърва събира сили!
08:09 / 10.11.2025
102-годишният ветеран от Втората световна война дядо Асен си слож...
07:59 / 10.11.2025
Доста изненади ни е приготвило времето до 16 ноември
22:34 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS