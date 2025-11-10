Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата Инна

© 37-годишната жена от Благоевград, която в петък бе жестоко намушкана с нож от бившия си приятел посред бял ден, остава под постоянно лекарско наблюдение в реанимацията на МБАЛ – Благоевград.



Медиците съобщават, че състоянието ѝ е стабилизирано – тя е в съзнание, контактна и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Опасността за живота ѝ обаче все още не е напълно отминала.



"От вчера пациентката е екстубирана и адекватна, но е твърде рано да се каже, че е извън опасност. Една от раните е преминала буквално на милиметри от сънната артерия“, обясни д-р Сашо Караджов от реанимацията.



Жената е претърпяла две спешни операции, след като е приета с тежки прободни рани в областта на шията и гръдния кош. Екипът на болницата е успял да овладее масивния кръвоизлив и колапса на белия дроб, причинен от нападението.



Лекарите определят възстановяването ѝ като "истински късмет“, тъй като нараняванията са били потенциално фатални.



Опитът за убийство



Кървавият инцидент стана в петък сутринта, малко преди 11:00 часа. Инна е била нападната в кафене в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“ в Благоевград.



Извършителят е 33-годишният ѝ доскорошен приятел Георги Мирчев, по-известен с прякора Фрико. Пред очите на десетки свидетели той е развъртял сгъваем нож и е нанесъл множество удари на жената, преди тя дори да успее да отпие от кафето си.



Медици, участвали в операцията, коментираха, че жената е имала истински късмет, тъй като не са засегнати жизненоважни органи. Едно от пробожданията в областта на шията е било в близост до трахеята, а друго, в областта на гърба – само на 2 см от сърцето.



Нападателят е в ареста



Окръжният съд в Благоевград вече наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ на 33-годишния Георги Мирчев. Той е обвинен в опит за убийство. Според съдия Величка Пандева, доказателствата сочат, че обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.



Криминалното минало на Фрико



Георги Мирчев-Фрико е бивш футболист и е добре известен в криминалните среди. Той и Инна, която е майка на две деца от предишна връзка, са живеели на съпружески начала.



Мирчев също има бурно минало. Той има дъщеря от бившата си съпруга, фолкпевицата Стефани, с която се разведе преди 10 години. Тогава той я съди за домашно насилие, твърдейки, че е бил жертва на психически тормоз.



Името му е замесвано и в хулигански прояви. През 2015 г. брат му Юли Мирчев-Фрико бе обвинен в опит за убийство, след като рани с нож двама души при бой в дискотека, опитвайки се да "спаси“ Георги.



Цялата фамилия Мирчеви има сериозни криминални прояви. Бащата, Юлиян Мирчев-Фрико, излежа 22-годишна присъда за грабеж и убийство на унгарски тираджия през 2000 г.



Само преди три години, през 2022 г., бащата и двамата му синове (Георги и Юли) бяха арестувани при акция на ГДБОП като участници в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Тогава братята сключиха споразумения с прокуратурата и получиха условни присъди от 16 месеца.