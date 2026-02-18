ИЗПРАТИ НОВИНА
Катастрофа на АМ "Тракия", свободна е само една лента
Автор: Вилислава Ветренска 10:17
© ФОКУС
виж галерията
Катастрофа затруднява движението на АМ "Тракия" в посока София, съобщава репортер на ФОКУС.

От кадрите, заснети на мястото на инцидента, става ясно, че настилката на магистралата е почистена от снега, но явно шофьорите са карали с несъобразена скорост, което е довело до сблъсък.

Едната кола е в изпреварващата лента, а другата - в аварийната. И по двете има материални щети. Сблъсъкът е станал в района на 17-ия километър. Минава се бавно. Шофирайте внимателно!



Още по темата: общо новини по темата: 698
16.02.2026 България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024 г.
15.02.2026 Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция 
13.02.2026 Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
09.02.2026 ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
08.02.2026 Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
30.01.2026 Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
предишна страница [ 1/117 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията.

Още новини от Национални новини:
Единствената атомна електроцентрала в България има проблем с теку...
08:47 / 18.02.2026
Затвориха АМ "Тракия"
08:17 / 18.02.2026
Много нов сняг в Родопите
08:15 / 18.02.2026
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 час...
08:21 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:38 / 18.02.2026
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
08:40 / 18.02.2026

Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
09:09 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
10:29 / 16.02.2026
