© ФОКУС виж галерията Катастрофа затруднява движението на АМ "Тракия" в посока София, съобщава репортер на ФОКУС.



От кадрите, заснети на мястото на инцидента, става ясно, че настилката на магистралата е почистена от снега, но явно шофьорите са карали с несъобразена скорост, което е довело до сблъсък.



Едната кола е в изпреварващата лента, а другата - в аварийната. И по двете има материални щети. Сблъсъкът е станал в района на 17-ия километър. Минава се бавно. Шофирайте внимателно!



