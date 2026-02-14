Катастрофа на АМ "Тракия", полиция е на място

© Илюстративна снимка Движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътнотранспортно произшествив. Това съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".



Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.



Трафикът се регулира от "Пътна полиция".