|Катастрофа между два влака в Старозагорско
Инцидентът е станал на 26 януари на територията на стопански обект в землището на Гълъбово.
Установиено е, че е настъпил удар между две влакови композиции съставени от локомотив с вагони тип "гондола" - за превозване на товари, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист.
Няма пострадали хора. Мъжете са тествани за алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Причинени са материални щети.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
