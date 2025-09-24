ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катаджии спряха ученици с крадена кола на пътя Пловдив - Пазарджик
Вчера сутринта на пътя Пазарджик-Пловдив автопатрул на сектор "Пътна полиция“ засякъл и спрял мерцедеса. Той бил управляван от 17-годишен жител на столицата, а с него пътувал 14-годишен пазарджиклия. Непълнолетните били задържани в ареста на РУ-Пазарджик.
С тях работи "Инспектор детска педагогическа стая“. И по двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на районната прокуратура в областния град.
