|Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
"Извън тезата "зло евро, свещен лев", вече се правят всякакви номера покрай смяната – щом не внимаваш, балама си, оправяй се. Турска лира вместо едно евро – продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин“, пише Карбовски.
Като пример той посочва касиерката в кварталния магазин, която редовно връща на клиентите фалшиви банкноти, защото "няма време да ги проверява“. В резултат, прецаканите клиенти се опитват да компенсират загубата, като пускат фалшивите евра в банкомата.
"Едни минават, други не, но ние трябва да прецакаме някой друг, иначе сме балъци, а ние не можем да мислим за нас като балъци, нали“, отбелязва журналистът.
Според касиерката повечето фалшиви банкноти идват от казиното.
"Казиното е философия за българина – знаем кой печели единствен в казиното“, коментира Карбовски.
Заключението му е категорично:
"Математиката е проста – ако въртите една фалшива банкнота помежду си, всички ще са прецакани по един път. Ако я извадите от обръщение, само един човек ще е прецакан – честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота. Национална красота.“
