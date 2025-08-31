Карбовски: Идиоти? Не. Крадци!

© Мартин Карбовски коментира в социалната мрежа инцидента с влак на БДЖ, който дерайлира по линията Бургас - София.



"БДЖ праистория.



Дайте си сметка: вагон дерайлира, машинистът сигнализира на идващия влак да намали - с шапката си. Влаковете не комуникират с диспечер. Или помежду си. Или въобще как?!?



2025-та година. Идиоти? Не.



Крадци.", написа той.