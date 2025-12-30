ИЗПРАТИ НОВИНА
Кандидат-жених заплаши бъдещата тъща с пистолет, тя го наби
Автор: Теодора Патронова 11:57Коментари (1)931
©
Любовна драма със звук на газов пистолет завърши благополучно в Димитровград. Скандал между кандидат-жених и майката на момичето е станал снощи в 22,45 часа на улица "Трета“, съобщиха от полицията.

30-годишната майка не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Той отишъл в дома на момичето, оборудван с газов пистолет, който отмъкнал от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него като произвел изстрел във въздуха.

Ядосаната жена се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите. Полицаите пратили да пренощуват в ареста несполучилият жених и 38-годишен мъж, който при сборичкването го ударил по главата.

Образувано е досъдебно производство.







+1
 
 
Да те набие баба ти.Това е лафът на деня!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

