Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Ново Начало"
Автор: Марияна Стойчева 22:33
© Facebook
Камъни, бомбички, колчета и бутилки хвърчат пред централата на "ДПС-Ново Начало", предаде репортер на "Фокус". Протестиращите се опитват да счупят бусовете на полицията, като дори бутнаха и кофа със запалени бомбички към жандармерията. 

Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите. 

Очаквайте подробности!


