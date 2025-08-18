ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Камион застина перпендикулярно на пътното платно
"За щастие без ранени и загинали. Пътят е затворен и в двете посоки", информираха от институцията.
Шофирайте внимателно - където и да се намирате и без значение от атмосферните условия! Това би спасило човешки животи!
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 56 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение
20:02 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:20 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
18:46 / 18.08.2025
Румънец ни съсипа: Бягайте далеч от това място!
18:15 / 18.08.2025
Шофьор от пловдивско село остана без кола край морето заради нера...
18:00 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
18:40 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS