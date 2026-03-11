Инцидентът е станал тази нощ в квартал "Дружба 1". Кадрите от пожара са публикувани в социалните мрежи, като на тях се вижда, че пламъците обхващат почти цялото превозно средство.
От видеото се вижда, че на мястото на инцидента е пристигнал екип на пожарната, които са потушили огъня.
Камионът е бил паркиран между други автомобили. По тях няма нанесени материални щети
