За горящ камион в София съобщава читател на ФОКУС.

Инцидентът е станал тази нощ в квартал "Дружба 1". Кадрите от пожара са публикувани в социалните мрежи, като на тях се вижда, че пламъците обхващат почти цялото превозно средство.

От видеото се вижда, че на мястото на инцидента е пристигнал екип на пожарната, които са потушили огъня.

Камионът е бил паркиран между други автомобили. По тях няма нанесени материални щети

Няма информация за пострадали. ФОКУС опита де се свърже със СДВР, но няма повече информация.