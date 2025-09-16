ИЗПРАТИ НОВИНА
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Автор: Георги Кирилов 12:41Коментари (1)4422
© Фейсбук
Както вече Plovdiv24.bg ви информира, шофьор загина при тежък пътен инцидент на столичния бул. "Ботевградско шосе" вчера.

По първоначални данни той е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа. Изясняват се причините за сблъсъка.

Днес се появи и видео от пътнотранспортното произшествие. Кадрите са заснети от разположена на известно разстояние камера.

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики  скоростта на движение на колата е била 218 км/ч. От днешното видео обаче става ясно, че вероятно тя е била доста по-ниска.








Шофьора е много луд колата много силна....
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

