|Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Преди да се завърне в България през 2020 г. и да сложи ръка върху туристическата хижа "Петрохан“, превръщайки я в непристъпна база на основаното от него НПО "Национална агенция за контрол на защитените територии“, Иво Калушев е живял повече от 10 години в Мексико, пише newsbg.eu.
Там първоначално е развивал бизнес с екстремни екскурзии в джунглата, пещерни гмуркания и подводни изследвания край полуостров Ютакан. През 2017 г. Иво се преместил да живее в курортния град Тулум, известен с красивите си плажни ивици и 5-звездните крайбрежни хотели и заведения.
Близките на заподозрения за тройното убийство на колегите си горски рейнджъри от хижа "Петрохан“ Иво Калушев разкриват, че през 2018 г. той купил терен край Тулум в джунглата до карибското крайбрежие, върху който вдигнал 4 къщи съвместно с друг българин и мексиканец.
Къщите не се продават, а се отдават под наем, като повечето клиенти са американски туристи. Всяка от изградените 4 къщи от Калушев и бизнес партньорите му се състои от трапезария, кухня, хол с разтегателен диван и спалня с кралско легло с изглед към външния басейн.
Към всяка от къщите има 500м2 двор, озеленен и засаден с банани, папая, нийм, манго, авокадо и различни лозя, като къщите са отделени една от друга чрез високи бетонни стени.
За строежа на мини туристичекия комплекс в джунглата Иво Калушев използвал материали като естествен чукум, тик и камък.
Към всяка от къщите има външен лунен басейн, проектиран и построен, за да запази естествения вид и форми на сеноте – дълбока яма в земята с карстов произход, пълна с вода.
Цената за наем на всяка от къщите е 25 000 мексикански песос на седмица, равняващи се на 1 222 евро, а Иво Калушев притежавал 50% от бизнеса.
"Иво се върна в България, не защото е бил подгонен от наркокартелите, каквато абсурдна версия прочетох във Фейсбук, а заради коронавирусната пандемия. Майка му се разболя и той искаше да е близо до нея“, споделя приятел на безследно изчезналия след тройната екзекуция в хижа "Петрохан“ горски рейнджър.
Майката на Иво Калушев е голямата българска пианистка и професор в Националната музикална академия Стела Петрова Димитрова – Майсторова. Баща на Ивайло пък е художникът живописец Николай Майсторов.
