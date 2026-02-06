Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие

© Издирваният от МВР във връзка с тройното убийство на горските рейнджъри собственик на хижа "Петрохан“ Ивайло Калушев притежава няколко престижни имота в Мексико, построени край карибската крайбрежна ивица в непосредствена близост до курортния град Тулум.



Преди да се завърне в България през 2020 г. и да сложи ръка върху туристическата хижа "Петрохан“, превръщайки я в непристъпна база на основаното от него НПО "Национална агенция за контрол на защитените територии“, Иво Калушев е живял повече от 10 години в Мексико, пише newsbg.eu.



Там първоначално е развивал бизнес с екстремни екскурзии в джунглата, пещерни гмуркания и подводни изследвания край полуостров Ютакан. През 2017 г. Иво се преместил да живее в курортния град Тулум, известен с красивите си плажни ивици и 5-звездните крайбрежни хотели и заведения.



Близките на заподозрения за тройното убийство на колегите си горски рейнджъри от хижа "Петрохан“ Иво Калушев разкриват, че през 2018 г. той купил терен край Тулум в джунглата до карибското крайбрежие, върху който вдигнал 4 къщи съвместно с друг българин и мексиканец.



Къщите не се продават, а се отдават под наем, като повечето клиенти са американски туристи. Всяка от изградените 4 къщи от Калушев и бизнес партньорите му се състои от трапезария, кухня, хол с разтегателен диван и спалня с кралско легло с изглед към външния басейн.



Към всяка от къщите има 500м2 двор, озеленен и засаден с банани, папая, нийм, манго, авокадо и различни лозя, като къщите са отделени една от друга чрез високи бетонни стени.



За строежа на мини туристичекия комплекс в джунглата Иво Калушев използвал материали като естествен чукум, тик и камък.



Към всяка от къщите има външен лунен басейн, проектиран и построен, за да запази естествения вид и форми на сеноте – дълбока яма в земята с карстов произход, пълна с вода.



Цената за наем на всяка от къщите е 25 000 мексикански песос на седмица, равняващи се на 1 222 евро, а Иво Калушев притежавал 50% от бизнеса.



"Иво се върна в България, не защото е бил подгонен от наркокартелите, каквато абсурдна версия прочетох във Фейсбук, а заради коронавирусната пандемия. Майка му се разболя и той искаше да е близо до нея“, споделя приятел на безследно изчезналия след тройната екзекуция в хижа "Петрохан“ горски рейнджър.



Майката на Иво Калушев е голямата българска пианистка и професор в Националната музикална академия Стела Петрова Димитрова – Майсторова. Баща на Ивайло пък е художникът живописец Николай Майсторов.