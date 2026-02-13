ИЗПРАТИ НОВИНА
Калушев e живял 10 години с Деян Илиев преди хижа "Петрохан"
Автор: ИА Фокус 21:24Коментари (0)993
© NOVA
Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан", пише NOVA.

През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея.

"Живее в селото от 2007 година. Има регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова.

Един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан“ спасил деца от пещерата "Духлата“ през 2010 г.

Двамата мъже поддържали по-скоро дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават. "С малко хора са контактували в махалата. Добри са отзивите за тях. Никакви проблеми не е имало докато са били там", посочи Димитрова. 

През зимните месеци обаче помагали на местните в случай на нужда. "Почистваха снега. Имаха  АТВ и разчистваха около тях", твърди кметският наместник. 

Пред NOVA: Говори майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан"

Малко преди 2015 година двамата се изнасят от имота. След 2016-а къщата е продадена и днес е с нов собственик.

12 дни след трагедията в хижа "Петрохан" къщата на Деян Илиев в село Гинци остава затворена и необитаема. Според местните, след като бил разпитан от полицията в началото на миналата седмица, той и жената, с която живее - мексиканката Лола, напускат имота.


