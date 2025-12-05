Калин Стоянов: Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец

© Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец. Вчера, по време на изслушването на вътрешния министър, депутатът Ивайло Мирчев беше разобличен за поредната си лъжа. Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във Фейсбук.



Този път за негов пост във Facebook от деня преди протеста, в който беше изброил точно пет точки и съответно пет лъжи. Министърът на МВР го опроверга, като представи проверени факти, които не отговарят на написаното от Мирчев.



Но Мирчев не спря с неверните твърдения само по време на изслушването. Той продължи хладнокръвно да лъже и на брифинг пред медиите в Народното събрание.



След като председателят на ДПС, Делян Пеевски, нагледно показа малка част от законопроектите, които са внасяли заедно с Мирчев, Борисов и други народни представители, Мирчев застана пред медиите и без да му мигне окото отново излъга:



"Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори и тъй като нашата политика в ПП и ДБ винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“



Прекрасно си спомням, че Мирчев нямаше абсолютно нищо общо с намирането и организацията по предаването на въпросните бронетранспортьори, които бяха с отпаднала необходимост за МВР, морално остарели и неизправни.



Всичко, свързано с тези машини, беше организирано от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които движиха целия процес от осигуряването им, през транспорта и логистиката, до осигуряването на необходимите средства и финалното им предаване на украинската страна.



Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!



Спомням си, че най-голямата трудност тогава беше осигуряването на средства за транспортирането на машините от поделенията, в които се намираха, до украинска територия, както и самата логистика по предаването им. Всички въпроси се решаваха в движение лично от Пеевски и Борисов. Мирчев нито е намерил машините, нито е осигурил средствата за транспорта им, нито е координирал логистиката по предаването. Единственото му участие е един подпис между тези на Борисов и Пеевски.



Това е истината. А какво твърди Мирчев няма особено значение, защото едно е да боравиш с проверени факти, а съвсем друго с твърдения, вероятности и предположения, което е характерно за шарлатаните от ПП-ДБ.



Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви: "Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна".



