Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55
© NOVA
Излизането на Румен Радев от президентството е добра новина с оглед на очакванията за нова политическа платформа. Ще видим каква ще бъде подкрепата за него на тези избори. Правенето на партия е много тежка задача, тя е свързана със структури, с хора, с финансиране, така че пожелавам успех на всеки, който се опита да направи нещо ново и да отправи политически послания. Това каза бившият министър на външните работи Ивайло Калфин в ефира на NOVA.

Той очаква да има конкуренция за гласове между бившия президент и левицата, но смята, че такъв тип съревнование няма да е полезно за нито една от двете страни.

Калфин коментира още и настоящия президент Илияна Йотова. Той я определи като човек, който си поставя задачи, знае какво иска и работи, за да го постигне. Но също така поясни, че не е убеден, че нейна цел е била да заеме поста след Радев. "В нейната роля като вицепрезидент се справи много добре, обра острите ръбове и говореше обединително", допълни още бившият външен министър. Той смята, че Йотова ще изгради собствен облик като президент.

Според Калфин още от сега не бива да се поставят червени линии между отделните партии преди вота, дори напротив, трябва да се търсят коалиции. Също така посочи, че следващото правителство, което вероятно ще бъде коалиционно, трябва да бъде сформирано на базата на ясна програма.

Съветът за мир

Калфин коментира още участието на България в Съвета за мир. Според него, това не е добра новина. Също така поясни, че не разбира причините страната ни да бъде част от такава формация, особено при положение, че Доналд Тръмп ще взима всички решения.

"Да вкараш страната си в подобно образувание, не е достойно за държавата", заяви той.

Калфин не смята, че влизането ни в Съвета за мир ще влоши отношенията ни с Европейския съюз, но допълни, че "това не е добра позиция, слага ни до Виктор Орбан". И подчерта, че нашият интерес е да вървим заедно с Европейския съюз.


