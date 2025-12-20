ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Какво предстои на политическата сцена след Нова година?
Какви са заявките на политическите партии?
От ГЕРБ-СДС категорично заявиха, че в рамките на това Народно събрание кабинет няма да излъчат.
"Смисълът на това правителство беше да доведе България до еврозоната и Шенген, както и да падне мониторинговият механизъм. В политиката обаче шоуто и маркетингът са на почит. Ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-ото НС", заяви миналата седмица зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.
От "Продължаваме Промяната – Демократична България" се борят за пълно мнозинство на следващите предсрочни избори.
"Смятаме за невъзможно да се състави кабинет в рамките на 51-ото НС", заяви лидерът на ПП Асен Василев след консултациите при президента.
Управляващата коалиция в лицето на БСП, ИТН и подкрепящите ги от "ДПС-Ново Начало" също смятат, че този парламент е изчерпан, а опозицията е за предсрочни избори.
Възможна ли е нова конфигурация в "новия" парламент?
Неясен е броят на играчите в пленарната зала. На масата стои въпросът дали президентът Румен Радев ще се появи на следващите избори със свой политически проект. За момента той отказва да даде отговор, а парламентарните групи се въздържат от коментар относно колаборация с партия на президента. Единствено от ПГ на МЕЧ са заявили категорично желание да управляват, ако Радев се появи на политическата сцена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 74
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на...
18:09 / 20.12.2025
Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неф...
16:04 / 20.12.2025
Нови правила за електрическите тротинетки?
15:27 / 20.12.2025
Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора...
13:52 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS