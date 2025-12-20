Какво предстои на политическата сцена след Нова година?

© Фокус Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова година. Възможно ли е създаването на нов кабинет в рамките на 51-ото Народно събрание или ще се стигне до предсрочни парламентарни избори? След консултациите миналата седмица на парламентарните групи при президента отговорът изглежда ясен – до момента нито една не е заявила опит за нова конфигурация в рамките на този парламент.



Какви са заявките на политическите партии?



От ГЕРБ-СДС категорично заявиха, че в рамките на това Народно събрание кабинет няма да излъчат.



"Смисълът на това правителство беше да доведе България до еврозоната и Шенген, както и да падне мониторинговият механизъм. В политиката обаче шоуто и маркетингът са на почит. Ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-ото НС", заяви миналата седмица зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.



От "Продължаваме Промяната – Демократична България" се борят за пълно мнозинство на следващите предсрочни избори.



"Смятаме за невъзможно да се състави кабинет в рамките на 51-ото НС", заяви лидерът на ПП Асен Василев след консултациите при президента.



Управляващата коалиция в лицето на БСП, ИТН и подкрепящите ги от "ДПС-Ново Начало" също смятат, че този парламент е изчерпан, а опозицията е за предсрочни избори.



Възможна ли е нова конфигурация в "новия" парламент?



Неясен е броят на играчите в пленарната зала. На масата стои въпросът дали президентът Румен Радев ще се появи на следващите избори със свой политически проект. За момента той отказва да даде отговор, а парламентарните групи се въздържат от коментар относно колаборация с партия на президента. Единствено от ПГ на МЕЧ са заявили категорично желание да управляват, ако Радев се появи на политическата сцена.