ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Какво казва Конституцията за настоящата политическа ситуация?
Автор: Диана Бикова 15:25Коментари (0)885
©
След оставката на кабинета възниква въпрос какви са вариантите пред държавната власт и каква е вероятността президентът да подаде оставка, за да участва в предсрочни парламентарни избори, а вицепрезидентът да довърши мандата. Потърсихме коментар от преподавателя по конституционно право в ПУ "Паисий Хилендарски" доц. Христо Паунов:

- Доц. Паунов, възможно ли е президентът Радев да участва в парламентарни избори?

- Съгласно Конституцията, президентът няма право да участва в ръководството на политическа партия. 

Ако той иска да оглави своя политическа партия, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. И след това ще има възможността да участва в ръководена от него политическа партия, ако създаде такава. На негово място до края на мандата ще встъпи вицепрезидентът Илияна Йотова.

Иначе той може, докато е президент, да подкрепи политически проект (партия), но без да участва в ръководството. Ако има желание лично да бъде лидер (ръководител) на политическа партия, ще трябва да подаде оставка.

- Какво ще се случва с настоящото Народно събрание?

-  Ако оставката на МС бъде приета от НС, се завърта отново т. нар. "рулетка" при съставяне на ново правителство, в която процедура активно участие има държавният глава. Президентът връчва проучвателен мандат на първата по големина парламентарна група, после - на втората, на третия опит държавният глава избира на кого да връчи мандата. 

Ако и трите опита са неуспешни, тогава чак се стига до служебно правителство и нови избори, но НС не се разпуска и то продължава да работи.

- А служебният премиер се избира от така наречената "домова книга".

- Съгласно чл. 111, ал. 3 от Конституцията, подалото оставка (която е приета) правителство продължава да работи като правителство в оставка и изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет или съответно до назначаването на служебно правителство.

Така, че кабинетът Желязков ще продължи да ни управлява като правителство в оставка, докато не се избере нов МС или не се назначи служебно правителство.


Още по темата: общо новини по темата: 131
11.12.2025 Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка
11.12.2025 Ева Кикерезова показа свирката от протеста
11.12.2025 Правителството подаде оставка!
11.12.2025 ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста
11.12.2025 Асен Василев: Пловдив ме изненада
11.12.2025 Четирима от арестуваните от протеста остават в ареста
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ИТН: Опозицията избра хаоса, не ние! 
14:58 / 11.12.2025
Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" е неуспешен
14:51 / 11.12.2025
Делян Пеевски: Печелившият е един и да идва още днес!
14:51 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
"Фокус": Правителството подава оставка до минути!
13:52 / 11.12.2025
Промени влизат в сила от 14 декември, дано няма изненадани
13:10 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: