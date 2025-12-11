ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво казва Конституцията за настоящата политическа ситуация?
- Доц. Паунов, възможно ли е президентът Радев да участва в парламентарни избори?
- Съгласно Конституцията, президентът няма право да участва в ръководството на политическа партия.
Ако той иска да оглави своя политическа партия, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. И след това ще има възможността да участва в ръководена от него политическа партия, ако създаде такава. На негово място до края на мандата ще встъпи вицепрезидентът Илияна Йотова.
Иначе той може, докато е президент, да подкрепи политически проект (партия), но без да участва в ръководството. Ако има желание лично да бъде лидер (ръководител) на политическа партия, ще трябва да подаде оставка.
- Какво ще се случва с настоящото Народно събрание?
- Ако оставката на МС бъде приета от НС, се завърта отново т. нар. "рулетка" при съставяне на ново правителство, в която процедура активно участие има държавният глава. Президентът връчва проучвателен мандат на първата по големина парламентарна група, после - на втората, на третия опит държавният глава избира на кого да връчи мандата.
Ако и трите опита са неуспешни, тогава чак се стига до служебно правителство и нови избори, но НС не се разпуска и то продължава да работи.
- А служебният премиер се избира от така наречената "домова книга".
- Съгласно чл. 111, ал. 3 от Конституцията, подалото оставка (която е приета) правителство продължава да работи като правителство в оставка и изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет или съответно до назначаването на служебно правителство.
Така, че кабинетът Желязков ще продължи да ни управлява като правителство в оставка, докато не се избере нов МС или не се назначи служебно правителство.
