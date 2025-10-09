ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво е довело до застрояването на Елените?
Автор: Илиана Пенова 22:15Коментари (0)112
©
За близо две десетилетия някогашният малък курортен комплекс "Елените“ край Несебър се превърна в плътно застроено ваканционно селище. Мястото, където имаше гора и река, днес е заето от хотели и бетон, пише БНТ.

Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.

Единият от хотелите край реката - "Негреско“, е част от активите на "Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.

Фирмата е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.

По информация на БНТ Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест“.

 През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.

В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.

Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените

Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.

Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.


Още по темата: общо новини по темата: 20
08.10.2025 Експерт за Елените и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10.2025 Meteo Bulgaria: Постепенно ще има спиране на валежите
08.10.2025 Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
07.10.2025 Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените
06.10.2025 Ивайло Мирчев: Искаме оставката на Манол Генов
06.10.2025 Бивш министър на околната среда и водите: Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, запечатани са реки
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Политолог за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпр...
20:57 / 09.10.2025
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците!
20:51 / 09.10.2025
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река
19:28 / 09.10.2025
Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
19:07 / 09.10.2025
Предлагат да почиваме два дни повече по Нова година
19:07 / 09.10.2025
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
17:17 / 09.10.2025

