ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Как и на колко ще се пенсионираме през 2026 година?
Пенсионната възраст продължава да расте. През настоящата 2026 година жените ще имат право на пенсия при навършени 62 г. и 6 месеца, което се равнява на 36 г. и 10 месеца трудов стаж. На свой ред мъжете ще имат това право при навършени 64 г. и 9 месеца или 39 г. и 10 месеца трудов стаж.
ФОКУС припомня:
Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.
Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от КСО).
Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от КСО) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2027 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS