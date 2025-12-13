Как да приготвим правилно кисело зеле?

© Тази събота ще ви разкрием един необичаен, но много полезен съвет за всички любители на киселото зеле. Как да го приготвим у дома по най-лесния начин, без да ни коства много време и усилия? Съветите са от Кили от Танзания.



Една седмица след като е сложил зелето да втасва, Кили вече откровено се шегува с процеса.



"Продухване ли е, обдухване ли е – направо устата ме заболя. Изтръпват ми бузите“, смее се той пред камерата.



Кили е от подножието на Килиманджаро, но днес живее във Велики Преслав и се е превърнал в местна атракция с необичайния си метод за приготвяне на кисело зеле. За всички, които не искат да се занимават с канелки или маркучи, той предлага прост, но ефективен "лайф хак“. Съставките, които Кили използва, не са съвсем традиционни за българската трапеза.



"Освен зелето съм сложил цвекло, моркови, ябълки и царевица. Оказва се, че в различни места в България по различен начин го правят“, разказва пред NOVA с интерес Кили.



Оказва се, че бидонът с кисело зеле далеч не е нещо ново за него. "Киселото зеле не е само българско ястие. В Азия правят, но го наричат кимчи,в Африка също се прави кисело зеле.



Танзаниецът бързо е открил и друга тайна – силата на зелевия сок.



"Когато предната нощ малко си прекалил с чашката, действа добре", обясни той.