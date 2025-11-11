ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари
От онлайн платформата “Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.
Публикуваме текста без редакторска намеса: "Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.
Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформирате в такъв талон обаче проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.
В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1,00 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.
А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети. Не чакайте последния момент! Съберете и обменете или оползотворете монетите си още сега! Всяка стотинка е от значение!".
