Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари
Автор: Цвети Христова 08:07Коментари (0)294
©
Ако сте от хората, които събират монетите от рестото си, трябва да знаете, че след 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане. Тогава, какво правим с всички тези стотинки?

От онлайн платформата “Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.

Публикуваме текста без редакторска намеса: "Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.

Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформирате в такъв талон обаче проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.

В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1,00 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.

А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети. Не чакайте последния момент! Съберете и обменете или оползотворете монетите си още сега! Всяка стотинка е от значение!".


Статистика: