ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кадри от огнения ужас в Сунгурларско
Ситуацията е динамична. На терен работят два самолета и 1 хеликоптер, 14 автомобила, очакват се още 7 от близки до Бургас области. На този етап информацията е за 1 изгоряла необитаема постройка. Населението на село Скала е изведено на безопасно място. Освен пожарната на терен са мобилизирани и екипи на ОД на МВР – Бургас, които участват в гасенето.
Няма пострадали и бедстващите хора. В момента усилията на органите са насочени към ограничаване периметъра на пожара и недопускането му да премине пътя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси
17:24 / 11.08.2025
Световен шампион продава медала си, за да помогне за лечението на...
15:15 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна ...
12:57 / 11.08.2025
Пловдивчанин блъсна пожарен автомобил в Бургас
16:50 / 11.08.2025
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
11:55 / 11.08.2025
Гастроентеролог: Внимавайте с яйцата, леда в заведенията и цареви...
11:39 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS