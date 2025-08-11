Кметът на Сунгурларе: До 2 ч. снощи бяхме в гората

© bTV Четвърти ден битката с огъня продължава по суша и въздух , включително с два шведски самолета и един вертолет "Блек Хоук" от базата в Ново село.



През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по- близо до огнището на пожара. Вчера следобед той се разгоря най- силно между селата Бероново и Скала , но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората.



Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново , Славянци, Скала и Балабанчево.



"До 2 ч. снощи бяхме в гората, опитвахме се да спрем разпространението на пожара към населените места. За съжаление, все още огнищата са действащи. Не можем да кажем, че е локализиран пожарът. Към момента няма опасност за населените места. Едното огнище е в посока село Бероново, другото към село Скала“.



Това каза пред bTV инж. Димитър Гавазов, кмет на Сунгурларе.



"От 15 години работя в системата на горите в този район, не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби“, посочи още кметът.



По думите му днес се очаква да се включи един хеликоптер от Ново село и двата шведски самолета.