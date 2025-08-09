ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пети хеликоптер гаси огнената стихия в Сунгурларско
Около 16.30 часа огънят беше овладян, но малко по-късно землището около с. Балабанчево беше обхванато отново от пламъци. Борбата с огъня продължава, обстановката продължава да е тежка.
В гасенето по въздух участват два шведски самолета и два военни хеликоптера, към които се присъединява трети.
На терен са и много пожарникари, доброволци и горски служители.
Дом за възрастни хора беше евакуиран
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Перфектни условия за плаж утре
17:18 / 09.08.2025
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:18 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:06 / 09.08.2025
Втори хеликоптер се включва в гасенето на пожара край Славянци
16:27 / 09.08.2025
Лоша новина за пожара на АМ "Тракия"
15:23 / 09.08.2025
Единият от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигар...
15:32 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS