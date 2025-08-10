ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгурларе
"Прогнозата показва 30-40 км/ч вятър в следобедните часове. На място има осем екипа на ПБЗН, чакаме още три, които пътуват насам. Имаме и наш булдозер, още един, организиран от общината, УТВ за гасене и друга техника“, посочи още Николаев.
"Имаме няколко огнища, едното е над село Славянци, другото е в посока село Скала, но е далече от населеното място. 10 000 декара е засегнатата площ и не се е увеличила към този момент“, каза още комисар Николай Николаев.
"Бедственото положение остава за Славянци, Скала, Бероново и Сунгурларе. Очакват се високи температури и силен вятър. Имаме готовност за евакуация. Полицията предупреди хората, в случай на необходимост да вземат най-необходимото и да се подготвят за евакуация. Към момента няма опасност за населените места“, посочи кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Фермери в борба за оцеляване заради суша и шарка
08:37 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Почти цяла България е предупредена
08:33 / 10.08.2025
Може ли да ни намалят заплатата?
21:57 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
19:52 / 09.08.2025
Пети хеликоптер гаси огнената стихия в Сунгурларско
19:26 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS