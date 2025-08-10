ИЗПРАТИ НОВИНА
16-годишният Даниел носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
Автор: ИА Фокус 23:22 / 10.08.2025Коментари (0)292
© FB/ Иван Янев
виж галерията
16-годишният Даниел трети ден носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе. 

Снимките бяха публикувани във Фейсбук от фоторепортера Иван Янев. 

В поста си той пише: "Изглежда все едно е Феникс - роден от пепелта. Стана ми кеф, че се запознахме. И утре ще е на пожара...."

Огнената стихия не стихва вече трети ден. По-рано днес пожарът отново се възпламени заради силния вятър.


