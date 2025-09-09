ИЗПРАТИ НОВИНА
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
Писателят, певец и основател на пловдивската рок група "Ренегат“ Константин Кацаров публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook, в който критикува явния двоен стандарт при правораздаването в Русе.

В емоционалната си публикация той сравнява два случая, които според него ясно показват неравнопоставеност в действията на правоохранителните органи.

Две събития, два различни стандарта

В единия случай мъж, управлявал ATV, е получил мярка "домашен арест“, въпреки че вследствие на инцидента двама души са в кома, а друг е с раздробен таз.

В другия – четирима младежи, влезли в конфликт с местен шеф на полиция и негов приятел, бяха задържани под стража още същия ден. Причината – счупено ребро, което по закон се квалифицира като тежка телесна повреда.

"Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича“, пише Кацаров.

Той подчертава и абсурдното противоречие: "Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробеният таз не са нищо особено, а четиримата – моментално бяха задържани, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.“

"Пребитият“ – или само леко неразположен?

Кацаров поставя под съмнение и начина, по който е представен инцидентът с полицейския началник:

"По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница.“

Той дори иронизира: "По мое време хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.“

Въпросите без отговор

Музикантът повдига въпроси, които остават открити:

Защо колегите на шефа на полицията първоначално са пуснали сервитьора и компанията му?

Това битов инцидент ли е, или не е?

Защо министърът на вътрешните работи Даниел Митов избягва конкретни отговори?

Според Кацаров министърът "се държи не като министър на МВР, а като партиен член“ и вместо да изясни ситуацията, политизира темата, прехвърляйки вината към президента и "предишните“.

Бездната на доверието

"Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф“, заключава Кацаров.

И добавя един последен, риторичен въпрос, отправен директно към министъра:

"Митов, къде е прокурорският син?“







