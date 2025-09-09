ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция
В емоционалната си публикация той сравнява два случая, които според него ясно показват неравнопоставеност в действията на правоохранителните органи.
Две събития, два различни стандарта
В единия случай мъж, управлявал ATV, е получил мярка "домашен арест“, въпреки че вследствие на инцидента двама души са в кома, а друг е с раздробен таз.
В другия – четирима младежи, влезли в конфликт с местен шеф на полиция и негов приятел, бяха задържани под стража още същия ден. Причината – счупено ребро, което по закон се квалифицира като тежка телесна повреда.
"Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича“, пише Кацаров.
Той подчертава и абсурдното противоречие: "Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробеният таз не са нищо особено, а четиримата – моментално бяха задържани, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.“
"Пребитият“ – или само леко неразположен?
Кацаров поставя под съмнение и начина, по който е представен инцидентът с полицейския началник:
"По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница.“
Той дори иронизира: "По мое време хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.“
Въпросите без отговор
Музикантът повдига въпроси, които остават открити:
Защо колегите на шефа на полицията първоначално са пуснали сервитьора и компанията му?
Това битов инцидент ли е, или не е?
Защо министърът на вътрешните работи Даниел Митов избягва конкретни отговори?
Според Кацаров министърът "се държи не като министър на МВР, а като партиен член“ и вместо да изясни ситуацията, политизира темата, прехвърляйки вината към президента и "предишните“.
Бездната на доверието
"Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф“, заключава Кацаров.
И добавя един последен, риторичен въпрос, отправен директно към министъра:
"Митов, къде е прокурорският син?“
