|КЕВР: Потребителите ще заплащат по-малко за природния газ в началото на 2026 г.
След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. януари в размер на 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Заявената цена е с близо 3,3 % по-ниска от утвърдената цена за предходния месец, която беше 63,01 лв./MWh. или 32,22 евро/MWh.
Справка за ценовите нива показва, че през м. януари 2026 г. потребителите ще заплащат значително по-малко, спрямо съответния месец от предходни години. През януари 2025 г. цената на синьото гориво е била с 25% по-висока, при нива от 81,94 лв./MWh (41,90 евро/MWh), а през януари 2024 г. с 21,5%, при цена от 77,60 лв./MWh (39,7 евро/MWh).
Предложената цена включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
В заявлението на "Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.
В ценовия микс за м. януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.
"Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен“.
С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.
На откритото заседание ръководителят на "Булгаргаз“ информира, че дружеството не очаква промяна в заявената цена от 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh. Няма и съществена промяна в количествата, заявени от клиентите на дружеството.
На 30.12.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателно решение, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.
