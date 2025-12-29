ИЗПРАТИ НОВИНА
КЕВР: Потребителите ще заплащат по-малко за природния газ в началото на 2026 г.
Автор: ИА Фокус 14:08Коментари (0)304
©
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11.12.2025 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов. Откритото заседание беше излъчено онлайн на страницата на КЕВР.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. януари в размер на 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Заявената цена е с близо 3,3 % по-ниска от утвърдената цена за предходния месец, която беше 63,01 лв./MWh. или 32,22 евро/MWh.

Справка за ценовите нива показва, че през м. януари 2026 г. потребителите ще заплащат значително по-малко, спрямо съответния месец от предходни години. През януари 2025 г. цената на синьото гориво е била с 25% по-висока, при нива от 81,94 лв./MWh (41,90 евро/MWh), а през януари 2024 г. с 21,5%, при цена от 77,60 лв./MWh (39,7 евро/MWh).

Предложената цена включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на "Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание ръководителят на "Булгаргаз“ информира, че дружеството не очаква промяна в заявената цена от 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh. Няма и съществена промяна в количествата, заявени от клиентите на дружеството.

На 30.12.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателно решение, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

