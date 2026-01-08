ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иззеха голямо количество нелегално пилешко месо на ГКПП "Капитан Андреево"
Акцията е проведена от инспектори от дирекция "Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция "Митници“.
На 7 януари рано сутринта на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация. При проверката митническият служител установил, че в превозното средство се превозва пилешко месо без необходимите документи. Уведомен е служител на БАБХ на граничния пункт за взимане на отношение по компетентност.
Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
