Близо 4000 артикула с белези на търговски марки са иззети от ГДБОП. Специализираната полицейска операция е проведена в нощта срещу 17 март 2026 г.

Стоката - различни по вид текстилни изделия, е открита при проверка на три автомобила в района на Свиленград.

Превозните средства, едно от които с чужда регистрация, са управлявани от български граждани.

По случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура - Хасково.