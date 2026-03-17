Близо 4000 артикула с белези на търговски марки са иззети от ГДБОП. Специализираната полицейска операция е проведена в нощта срещу 17 март 2026 г.Стоката - различни по вид текстилни изделия, е открита при проверка на три автомобила в района на Свиленград.Превозните средства, едно от които с чужда регистрация, са управлявани от български граждани.По случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура - Хасково.