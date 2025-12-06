ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Извънредно: Евакуация в бургаско село
Няма опасност за останалите къщи. Пътят за Извор засега е отворен. А този през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.
Както съобщихме кметът на Бургас ще задейства системата BG-Alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, поради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.
5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналият дъжд до момента.
Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.
На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Продължава да вали и в неделя, ето къде
15:08 / 06.12.2025
Има разлика между коледния и годишния бонус, може да получите и д...
13:57 / 06.12.2025
Катастрофа затвори Прохода на Републиката
13:28 / 06.12.2025
Алекс е шофьорът, летял с 300 км/ч, избяга обаче в Дубай
13:14 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "...
13:28 / 06.12.2025
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на...
12:50 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS