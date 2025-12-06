© Скъсала се е дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска. Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор, съобщиха за Burgas24.bg от Община Бургас.



Няма опасност за останалите къщи. Пътят за Извор засега е отворен. А този през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.



Както съобщихме кметът на Бургас ще задейства системата BG-Alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, поради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.



5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналият дъжд до момента.



Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.



На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.