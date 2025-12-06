ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Извънредно: Евакуация в бургаско село
Автор: Иван Сотиров 15:31Коментари (0)1230
©
Скъсала се е дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска. Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор, съобщиха за Burgas24.bg от Община Бургас.

Няма опасност за останалите къщи. Пътят за Извор засега е отворен. А този през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Както съобщихме кметът на Бургас ще задейства системата BG-Alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, поради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналият дъжд до момента. 

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Продължава да вали и в неделя, ето къде
15:08 / 06.12.2025
Има разлика между коледния и годишния бонус, може да получите и д...
13:57 / 06.12.2025
Катастрофа затвори Прохода на Републиката
13:28 / 06.12.2025
Алекс е шофьорът, летял с 300 км/ч, избяга обаче в Дубай
13:14 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "...
13:28 / 06.12.2025
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на...
12:50 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: