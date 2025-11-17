Извънредно: Драматична ситуация на АМ "Тракия", МВР отбива всички!

© Илюстративна снимка Гражданин предупреждава за шофьор, който кара в насрещното движение между София и Пловдив, преди табелата за отбивката за Пазарджик.



По данни на човека, случаят е около 90-ти километър, като колата продължава движението си.



"Доста голям участък имаше, без да мине кола София - Пазарджик, но полиция отбива всички", гласи един от коментарите във Facebook.



Апелираме шофьорите да бъдат внимателни.