Известен ресторантьор е открит мъртъв в дома си

© Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.



На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. За случая е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.



По случая се извършват процесуално-следствени действия. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.



Според сайтът за регионални новини sliveninfo.bg, простреляният е известният сливенски ресторантьор Д.К. Той е намерен от свои близки в дома си в кв. "Ново село“.



На този етап основната хипотеза за смъртта на мъжа е самоубийство, но се разследват всички версии.