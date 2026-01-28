ИЗПРАТИ НОВИНА
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:45
©
Районната прокуратура в Бургас проверява сигнал за поставени камери за видеонаблюдение в студио за лазерна епилация. Разследването е започнало, след като клипове на млада жена с нецензурно съдържание са били разпространени в тайна група в интернет приложение. Открити са и записи с порнографско съдържание, заснети в същия салон за красота.

Жена, която била клиент в студио за лазерна епилация, подала сигнал в прокуратурата, след като се сдобила с видео, на което се вижда как козметичките ѝ правят процедурата, докато е без дрехи.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Посещавала е студиото преди около две години, като нейни познати са забелязали тези клипове, които са й ги изпратили. Установила е наличие на кадри, заснети от нейната проведена процедура в електронни групи и сайтове, като за нея е доста притеснително това излъчване на тези кадри."

От управата на козметичния център заявиха, че са изненадани от изтеклите кадри и са категорични, че не са разпространявали видеозаписите.

Златина Симеонова, собственик на лазерното студио: "Според мен е станал хакерски пробив в Wi-Fi мрежата, така си го обяснявам аз. Но със сигурност не са умишлено качени видеа."

Според прокуратурата не е престъпление наличието на видеокамери в подобни търговски обекти, но само ако клиентите са предварително информирани.

Според собственичката целта на камерите е изцяло охранителна. По думите ѝ клиентите знаят, защото е упоменато и на входната врата, и на излизане от обекта, както и преди извършване на процедурата също се попълва документ за защита на личните данни и е упоменато, че има видеонаблюдение.

Престъпление е обаче разпространяването на подобни записи и прокурорската проверка ще установяма именно как са изтекли в интернет пространството, информира БНТ.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Законът предвижда за този вид престъпление до 1 година лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева."

Самата собственичка на салона казва, че също е потърпевша, защото в интернет са изтекли и нейни порнографски видеозаписи.







