Видим ефект от ръста на цените на горивата към момента няма. Ако се стигне до такъв, това ще е след натрупване и по-нататък. Но към днешна дата няма риск от чувствително повишение на цените. Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на NOVA.
Той посочи, че към момента на пазара има достатъчно храни, защото предходната реколта е била богата. Въпросът обаче е каква ще бъде новата реколта.
Той подчерта, че с предложените мерки от кабинета "Гюров" България ще успее да се справи с кризата, предизвикана от конфликта в Близкия изток. Той определи тези мерки като разумни, таргетирани и премерени и ще свършат нужната работа.
Вълканов каза, че българското производство трябва да се стимулира, но е нужно да се осигури и безпрепядствен внос.
"Всеки търговец се стреми да има пакет от стоки, които да бъдат по-аткрактивни на пазара спрямо конкурентите му, за да привлича повече потребители. Това няма как да се повлияе от движението на цените на горивата", допълни още той.
По отношение на цените на торовете Вълканов каза, че има какво да се направи, но това е работа на Европейския съюз.
Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия: Видим ефект от скока на цените на горивата няма
