Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изрази подкрепата си към служителите на "Български пощи“ ЕАД, които започнаха стачни действия. Той подчерта, че хората, които ежедневно поддържат важната пощенска услуга, заслужават достойно възнаграждение и по-добри условия на труд.

По време на среща с синдикалните организации миналата седмица министър Исмаилов заяви, че едно от първите му действия ще бъде одит на управлението и финансовото състояние на дружеството.

"Недопустимо е 60% от служителите да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и да разчита всяка година на държавна субсидия, а в същото време изпълнителният директор (б.р. - Цветилия Стоилкова) да получава над 7 600 евро месечно“, каза министърът. Той добави, че възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени, а тяхна отговорност е да осигурят стабилни приходи и ефективно управление на средствата на данъкоплатците.

Освен това, Исмаилов съобщи, че внася в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи“ в размер на 5 млн. евро. Той се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което увеличава максимално допустимата компенсация за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро.