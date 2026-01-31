ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
"От утре всички банки с депозитна функция за приемане на левове ще ги обменят автоматично в евро. Това означава, че банкоматите, които досега приемаха само лева, ще започнат да приемат единствено евро", посочи пред NOVA експертът.
Анна Атанасова-Димитрова увери, че гражданите не трябва да се притесняват – до края на месеца във всяка банка могат да обменят левовете си без такса, а в БНБ това ще бъде възможно безсрочно. Такса се дължи само при внасяне на евро по еврова сметка, както е обичайно.
"Днес не очакваме голям наплив от хора, защото 75% от левовете вече са взети в обращение. Аз лично не съм запазила банкноти, но пазя монети, които ще обменя по-късно“, сподели тя.
Изпълнителният директор отчете, че средната сума на обмяна през януари е била между 2400 и 3000 лева, което е нормално. Тя разказа, че някои клиенти са внасяли и големи количества монети – до 50–60 хиляди – като банката е договаряла предварително време за обработка. "Първи бяха обслужени фирмените клиенти, за да се снабдят с евромонети", посочи специалистът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1864
|предишна страница [ 1/311 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
10:11 / 31.01.2026
Вносът притиска българските земеделци
08:51 / 31.01.2026
Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика с...
10:00 / 31.01.2026
Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
08:49 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
08:50 / 31.01.2026
Банките работят извънредно днес
07:46 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS