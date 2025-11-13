ЗАРЕЖДАНЕ...
|Измамници използват превалутирането в евро, за да крадат пари от българи
В България се наблюдава нов тип киберизмами, насочени към потребители на финансово-технологични (финтех) компании. За това предупреди комисар Светлин Лазаров, началник на отдел "Дигитални анализи и киберразузнаване“ към дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП, в ефира на предаването "Денят започва“ по БНТ.
По думите му, измамата представлява нов и особено опасен модел на киберпрестъпление, който комбинира психологическа манипулация и фалшива идентификация на легитимни компании.
Жертвите получават обаждане чрез популярни приложения за комуникация, като на екрана излиза, че разговорът е от името на реална финтех компания. Целият разговор протича на английски език, което допълнително създава усещане за достоверност.
"Измамниците започват да разпитват жертвата и да събират допълнителна информация, за да спечелят нейното доверие. След това я убеждават да направи превод от собствената си сметка или да предостави данни за дебитната си карта, асоциирана със сметката във финтех компанията“, обясни комисар Лазаров.
В хода на разговора често се отправя заплаха, че ако не бъдат изпълнени определени действия, сметката ще бъде закрита и средствата ще бъдат изгубени.
През последните дни е регистриран нов вариант на измамата, свързан с предстоящото преминаване на България към еврото. Измамниците твърдят, че е необходимо превалутиране на средствата на клиента, за което жертвата трябва да прехвърли парите си "временно“ по служебна сметка. Те обещават, че сумата ще бъде върната в евро.
"Превалутирането от лева в евро ще се извършва автоматично във всички банки, без да е нужно клиентът да предприема каквито и да било действия.“
Експертът подчерта, че никога не трябва да се предоставят данни за банкови карти или да се извършват преводи по указание на непознати лица, дори ако те твърдят, че представляват дадена компания.
Ако жертвата реагира бързо, има шанс транзакцията да бъде спряна, но след 24 часа средствата обикновено вече са изтеглени физически и възстановяването им е почти невъзможно.
Във връзка с наближаващия "черен петък“ и сезонните онлайн промоции, ГДБОП предупреждава, че киберизмамниците се активизират още повече.
"Потребителите трябва да проверяват легитимността на сайтовете, да не се поддават на стресиращи съобщения като "ограничено време“ или "последни бройки“, съветва комисар Лазаров.
Той подчертава, че измамниците често копират легитимни сайтове едно към едно, затова е важно да се провери домейнът (URL адресът) на страницата.
Лесен начин за проверка е чрез безплатни онлайн инструменти, които показват кога е регистриран даден домейн.
"В повечето случаи фалшивите сайтове са създадени само преди седмица или месец“, уточнява експертът.
