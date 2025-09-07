ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
През последните месеци се наблюдава рязко повишаване в броя на незаконните лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид, за понижаване на теглото и при диабет. Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност.
Такива незаконни продукти представляват сериозен риск за общественото здраве. Те може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества.
Поради това хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства.
Компетентните органи са установили стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във Facebook, голяма част от които са извън ЕС. Някой от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите. Незаконните доставчици се наблюдават активно от националните компетентни органи. Законовите действията включват разпореждане за изтегляне на продукти от пазара, блокиране на уебсайтове и трансгранично сътрудничество с правоприлагащи органи и други международни партньори.
GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание за сериозни заболявания като диабет и затлъстяване. Те трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки).
Получаване на лекарства от законни доставчици в ЕС
За да помогне на обществеността да идентифицира законните онлайн търговци на дребно с лекарства, ЕС въведе общо лого, което се визуализира в уебсайтовете на всички онлайн аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарства, и дрогерии с удостоверение за регистрация. Щракане върху логото Ви отвежда до национален регистър/списък на лицата, получили право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти.
Ако уебсайтът няма това лого или не е описан в национален регистър, той е измамен и се извършва незаконна дейност.
Националният флаг и текстът на националния език са неразделна част от логото. Само знамената на държавите-членки на ЕС, както и тези на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн могат да бъдат визуализирани.
Предупредителни знаци, че дадено лекарство може да е незаконно
Един продукт вероятно е незаконен, ако:
- се рекламира като "одобрен“ от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА;
- се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи;
- се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства;
- не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи;
- уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.
Важна информация за пациентите и техните семейства
- Незаконните лекарства се промотират онлайн в ЕС чрез измамни уебсайтове и социалните мрежи, като обикновено имат фалшиви претенции и препоръки.
- Те може изобщо да не съдържат обявеното активно вещество, както и да съдържат други вещества във вредни количества.
- Нелегалните лекарства представляват сериозен риск за здравето, включително неуспех на лечението, неочаквани и сериозни нежелани реакции и опасни взаимодействия с други лекарства.
- Търговците, които имат разрешение за търговия на дребно с лекарства, са описани в регистри на националните компетентни органи.
ЕМА и националните компетентни органи не одобряват и не промотират конкретни продукти или марки. Всяко твърдение, което предполага обратното, е невярно.
Ако Ви е предложено лекарство онлайн, особено лекарство, за което се твърди, че е одобрено от национален компетентен орган, се консултирате с официален източник като ЕМА или Вашия национален компетентен орган.
Винаги получавайте лекарствата по лекарско предписание от квалифициран медицински специалист и аптека, която притежава разрешение за търговия на дребно с лекарства.
Съобщавайте за всички подозрителни уебсайтове, реклами или продукти на Вашия национален компетентен орган.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адско задръстване на магистралата преди Кресна!
20:18 / 07.09.2025
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!...
19:17 / 07.09.2025
Бащата на Сияна: Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?
19:07 / 07.09.2025
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:51 / 07.09.2025
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
14:44 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS