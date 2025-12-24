ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Издадоха предупреждения от най-висока степен на опасност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:38Коментари (0)808
©
Meteo Bulgaria издава предупреждения Level1, Level2 и Level3 за 24 и 25 декември за дъжд и сняг!

До края на настоящото (Бъдни вечер), както и през следващото (Рождество) денонощие валежите ще обхващат цялата страна и ще се усилват. Със застудяването, с изключение на поречията на Струма и Места, както и Горнотракийската низина и около морския бряг, дъждът ще преминава в сняг, ще се натрупва и снежна покривка, първо по високите полета и в Предбалкана, а след това на много места в Северна и Западна България. Почти без валежи ще остане в крайния североизток, но там има риск от поледици и обледявания от ниските (отрицателни) приземни температури на 25-и.

Най-големи сумарни количества за целия период се очакват из Рило-Родопската област, особено в Смолянско и Кърджалийско – между 60 и 80 л/кв.м., а по високите им части ще се образува половинметрова снежна покривка. В областите с оранжево - 40-50 л/кв.м. и 10-30 см. в зависимост от надморската височина, но дори и в ниското, а на юг ще е изцяло в Родопите. В населените места с жълто количества 15-30 л/кв.м. с десетина сантиметра сняг в Софийско, Пернишко, Кюстендилско и в подножията на Стара планина във Великотърновско, Тъговищко и Шуменско.

Ако Ви предстои пътуване, съобразете се с прогнозите, особено ако ще е от/за планина, тъй като по проходите ще има условия за виелици и навявания. От тежкия и мокър сняг са възможни проблеми по ел. мрежата, а също и падане на клони и дървета. Заради вятъра в северните и източните райони също ще има виелици.


Още по темата: общо новини по темата: 153
24.12.2025 Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще се влошава
24.12.2025 Посрещаме празниците с истинска зима и бяла Коледа
24.12.2025 Снегът започна по-рано от очакваното
23.12.2025 Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
23.12.2025 Каква е обстановката по пътищата? АПИ с последна информация 
23.12.2025 АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Извънредна организация по пътищата днес, очаква се засилен трафик...
08:23 / 24.12.2025
Снегът започна по-рано от очакваното
08:24 / 24.12.2025
Кои са празничните и кои почивни дни по Коледа и Нова година и ка...
07:05 / 24.12.2025
Програмата на БНТ за коледните празници
05:00 / 24.12.2025
В очакване на Бъдни вечер
00:05 / 24.12.2025
Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
21:40 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: