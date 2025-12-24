ЗАРЕЖДАНЕ...
|Издадоха предупреждения от най-висока степен на опасност
До края на настоящото (Бъдни вечер), както и през следващото (Рождество) денонощие валежите ще обхващат цялата страна и ще се усилват. Със застудяването, с изключение на поречията на Струма и Места, както и Горнотракийската низина и около морския бряг, дъждът ще преминава в сняг, ще се натрупва и снежна покривка, първо по високите полета и в Предбалкана, а след това на много места в Северна и Западна България. Почти без валежи ще остане в крайния североизток, но там има риск от поледици и обледявания от ниските (отрицателни) приземни температури на 25-и.
Най-големи сумарни количества за целия период се очакват из Рило-Родопската област, особено в Смолянско и Кърджалийско – между 60 и 80 л/кв.м., а по високите им части ще се образува половинметрова снежна покривка. В областите с оранжево - 40-50 л/кв.м. и 10-30 см. в зависимост от надморската височина, но дори и в ниското, а на юг ще е изцяло в Родопите. В населените места с жълто количества 15-30 л/кв.м. с десетина сантиметра сняг в Софийско, Пернишко, Кюстендилско и в подножията на Стара планина във Великотърновско, Тъговищко и Шуменско.
Ако Ви предстои пътуване, съобразете се с прогнозите, особено ако ще е от/за планина, тъй като по проходите ще има условия за виелици и навявания. От тежкия и мокър сняг са възможни проблеми по ел. мрежата, а също и падане на клони и дървета. Заради вятъра в северните и източните райони също ще има виелици.
