Издадоха предупреждение за една-единствена област у нас

© НИМХ обяви жълт код за утре за една-единствена област - Бургаска. Причината - очаквани обилни валежи от дъжд там. Най-много дъжд според прогнозата ще падне в Бургас, Царево, Приморско, Камено, Малко Търново и Созопол.



През следващото денонощие времето ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 8°, максималните - между 10° и 15°, в София - около 11°.



В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.



По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е от 14° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.