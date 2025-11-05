ЗАРЕЖДАНЕ...
Издадоха предупреждение за една-единствена област у нас
През следващото денонощие времето ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 8°, максималните - между 10° и 15°, в София - около 11°.
В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е от 14° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
