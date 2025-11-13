ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивет Стайкова, която уби баба си - Виолета Донева се преструва?
Разследващите преброиха 54 удара с нож по тялото на жертвата. За жестокото престъпление Ивет бе осъдена на първа инстанция на 17 години затвор, а сега делото е в Апелативния съд. Три години след зверското убийство Ивет продължава да твърди, че е невинна. Вместо да се крие от общественото внимание, тя се изявява като инфлуенсър в социалните мрежи и често демонстрира скандално поведение, което предизвиква възмущение сред потребителите. Стайкова си е сложила халка на носа, в профилите си в тикток и инстаграм качва провокативни видеа с тежък грим, оскъдни дрехи и подигравателен тон. В едно от тях, докато се усмихва и позира пред огледалото, пее фраза от Чалга песен: "Кой ще ме прибира?“. Мнозина се възмутиха, тъй като според тях с тази реплика тя иронизира вероятността да я приберат в затвора.
"Никакъв срам и никаква вина не личат по лицето й“, пише потребител под едно от нейните видеа, а друг добавя: "Това момиче се държи все едно нищо не се е случило. А нейната баба загина по ужасен начин“.
Ивет обаче не се впечатлява от критиките. Продължава да качва клипове с песни, танци и провокативни кадри.
В същото време Стайкова активно търси подкрепа. За да се спаси от съд, тя публикува в интернет петиция в своя защита, озаглавена "Справедливост за Ивет Стайкова“. В нея заявява, че е осъдена "без категорични и неоспорими доказателства“, и настоява за оправдателна присъда.
"Бях задържана на 18 години и пет месеца по обвинение в убийството на моята баба. Настоявам за повторно разглеждане на случая ми и справедлив процес“, пише Ивет. Тя подробно описва детството си, белязано от конфликти в семейството и ранна зависимост от наркотици. "Израснах в среда на постоянни семейни конфликти, бедност и емоционален стрес. Още от 13-годишна възраст се озовах в неподходяща компания, което ме доведе до употребата на наркотици. С времето тази зависимост се засили и ме свърза с опасни хора. Трудните условия вкъщи, скандалите между родителите ми и липсата на емоционална подкрепа ме направиха особено уязвима към злоупотребата с вещества. Специалисти констатираха, че страдам от тежки психични разстройства. Към момента имам шест диагнози“, твърди тя в публикациите си.
Последната комплексна съдебно-психиатрична експертиза по делото обаче оборва твърденията на подсъдимата. Според трима вещи лица - двама психиатри и един психолог, Стайкова няма психоза и не страда от психично разстройство или болест, което да налага лечение. Също и че здравословното й състояние позволява да участва в наказателния процес срещу нея. Може да разбира и да носи отговорност за действията си.
Единствената констатирана диагноза е "смесени личностни и поведенчески разстройства“, свързани с употребата на наркотици. Това е било нейното психично състояние към момента на извършване на престъплението. В изводите си медицинските лица пишат, че не откриват симптоматика, която може да се впише в клиничната картина на определено психично заболяване. Експертите посочват, че тя няма интелектуални нарушения и не се нуждае от лечение в психиатрия, а само от контролирана терапия при нужда.
Въпреки-експертното мнение Ивет продължава да твърди, че не е извършила престъплението, и настоява, че има ментални проблеми и не може да бъде отговорна. Това буди коментари в интернет форумите, че е посъветвана да демонстрира неадекватно и налудничаво поведение, за да не лежи в затвора. Изглежда, че младата жена изпълнява стриктно "съвета“, защото, вместо да бъде по-обрана и хрисима в очакване на развръзката, тя се вихри във видеа с разголени тоалети, провокативни танци и визия и показва такъв непукизъм, все едно не е обвинена в нищо, сякаш не-осъзнавайки какво се случва, но всъщност си е съвсем адекватна, коментират в социалните мрежи.
"Докато други осъдени са в килиите, тя снима клипове и си търси фенове. Срамота!“, пише разгневен потребител в интернет, цитира HotArena.
