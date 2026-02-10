ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Иван Савов: Ако пръстите на детето са били сключени така, нали знаете?
"Полицията и прокуратурата във вчерашния ден се опитаха да сложат край на сагата, изкарвайки определена информация, с която да запушат устата на хората и да покажат, че случаят за тях е приключен", каза криминалистът Иван Савов. Той добави, че за него случаят не е приключен и е далеч от разрешаване.
"Всички хора, които са се занимавали с работа по престъпления и разследване, знаят, че разследването приключва тогава, когато се изясни докрай мотивът за деянието", каза Савов и добави, че яснота за мотивите на престъплението няма.
"Първо, тези хора са оставени да създадат и развият такова нещо там. Религиозно братство няма нужда от системи от видеонаблюдение, дронове, оръжия. Там е имало съчетание между две неща. Някой ги е оставил да си правят каквото искат, но тези хора са правили и нещо друго - именно това вероятно е поводът за цялото събитие", коментира криминалистът.
Какво показват разпространените кадри
"Кадрите от видеокамерата показват, че кучето си играе навън, трима души си говорят как тръгват нанякъде. Впоследствие кучетата са намерени в едно от помещенията изгорели. Ако предположим, че тримата мъже сами са решили да сложат край на живота си, трябва в някакъв момент да вземат кучето и да се приберат вътре и да го вържат. На кадрите не се вижда това. Кадрите показват някакъв ориентир", анализира Савов пред Bulgaria ON AIR.
Той коментира и думи на майката на намереното момче в кемпера.
"Интересно беше това, което майката на младежа, който беше намерен в кемпера, сподели по медиите, че няколко джипа са забелязани преди да отидат екипите на полицията. Все още има много неясноти. Трябва сериозно разследване. Сигурен съм, че службите знаят повече, отколкото казват. Обществото заслужава да знае истината", категоричен е Савов.
Ритуално самоубийство
Според криминалиста не става въпрос за ритуално самоубийство.
"Не ми приличат на хора, които след малко ще се самоубият. Те си говорят за това, че ще пътуват някъде, ще се видят някъде. Има един детайл, който забравяме - писмото, което е изпратено от Калушев до майка му. Имам го. Той пише, че не издържа повече на тази кочина. Пише още: "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме сили да се борим повече с тази кочина", цитира писмото криминалистът.
Думите на Калушев звучат все едно някой ги тормози като общност, смята Савов.
"Не е ясно оръжията, намерени до телата, дали са оръжията, с които са простреляни. Наличието на четири гилзи и три огнестрелни наранявания означава, че е имало изстрел, който е отишъл във въздуха, или пък имаме повече от едно огнестрелно нараняване в едно от телата, което при самоубийство е невъзможно да се случи", обобщи криминалистът.
За начина, по който е било открито 15-годишното дете, Савов каза: Пръстите могат да са слючени отпред, могат да са сключени и така (показва сключени пръсти на тила - Бел. ред.), нали знаете. Ако са сключени по втория начин - това какво ни показва?".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 107
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вд...
12:02 / 10.02.2026
МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентск...
11:47 / 10.02.2026
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на...
11:28 / 10.02.2026
Българското вино, което напои социалистическия свят
10:24 / 10.02.2026
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
11:10 / 10.02.2026
С букет цветя: АПС пристигна на консултации при президента
10:10 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS