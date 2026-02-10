ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Савов: Ако пръстите на детето са били сключени така, нали знаете?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06
©
Мистерията “Петрохан" продължава - очаква се да станат ясни резултатите от аутопсията на шестте тела, които бяха открити в кемпера край Околчица.

"Полицията и прокуратурата във вчерашния ден се опитаха да сложат край на сагата, изкарвайки определена информация, с която да запушат устата на хората и да покажат, че случаят за тях е приключен", каза криминалистът Иван Савов. Той добави, че за него случаят не е приключен и е далеч от разрешаване.

"Всички хора, които са се занимавали с работа по престъпления и разследване, знаят, че разследването приключва тогава, когато се изясни докрай мотивът за деянието", каза Савов и добави, че яснота за мотивите на престъплението няма.

"Първо, тези хора са оставени да създадат и развият такова нещо там. Религиозно братство няма нужда от системи от видеонаблюдение, дронове, оръжия. Там е имало съчетание между две неща. Някой ги е оставил да си правят каквото искат, но тези хора са правили и нещо друго - именно това вероятно е поводът за цялото събитие", коментира криминалистът.

Какво показват разпространените кадри

"Кадрите от видеокамерата показват, че кучето си играе навън, трима души си говорят как тръгват нанякъде. Впоследствие кучетата са намерени в едно от помещенията изгорели. Ако предположим, че тримата мъже сами са решили да сложат край на живота си, трябва в някакъв момент да вземат кучето и да се приберат вътре и да го вържат. На кадрите не се вижда това. Кадрите показват някакъв ориентир", анализира Савов пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и думи на майката на намереното момче в кемпера.

"Интересно беше това, което майката на младежа, който беше намерен в кемпера, сподели по медиите, че няколко джипа са забелязани преди да отидат екипите на полицията. Все още има много неясноти. Трябва сериозно разследване. Сигурен съм, че службите знаят повече, отколкото казват. Обществото заслужава да знае истината", категоричен е Савов.

Ритуално самоубийство

Според криминалиста не става въпрос за ритуално самоубийство. 

"Не ми приличат на хора, които след малко ще се самоубият. Те си говорят за това, че ще пътуват някъде, ще се видят някъде. Има един детайл, който забравяме - писмото, което е изпратено от Калушев до майка му. Имам го. Той пише, че не издържа повече на тази кочина. Пише още: "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме сили да се борим повече с тази кочина", цитира писмото криминалистът.

Думите на Калушев звучат все едно някой ги тормози като общност, смята Савов.

"Не е ясно оръжията, намерени до телата, дали са оръжията, с които са простреляни. Наличието на четири гилзи и три огнестрелни наранявания означава, че е имало изстрел, който е отишъл във въздуха, или пък имаме повече от едно огнестрелно нараняване в едно от телата, което при самоубийство е невъзможно да се случи", обобщи криминалистът.

За начина, по който е било открито 15-годишното дете, Савов каза: Пръстите могат да са слючени отпред, могат да са сключени и така (показва сключени пръсти на тила - Бел. ред.), нали знаете. Ако са сключени по втория начин - това какво ни показва?".


Още по темата:
10.02.2026 Проговори мъжът, открил кемпера на Калушев
10.02.2026 Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
10.02.2026 Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10.02.2026 Майката на Ивайло Калушев: Той е убит!
10.02.2026 Шкварек: У нас хиляди вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02.2026 Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим изводи
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вд...
12:02 / 10.02.2026
МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентск...
11:47 / 10.02.2026
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на...
11:28 / 10.02.2026
Българското вино, което напои социалистическия свят
10:24 / 10.02.2026
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
11:10 / 10.02.2026
С букет цветя: АПС пристигна на консултации при президента
10:10 / 10.02.2026

