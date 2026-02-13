ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управление в Годеч?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (0)341
© bTV
Случаят с изолираната общност край Петрохан разкрива класически механизми на култова зависимост – силна манипулация, изолация, месианство и контрол над уязвими хора, включително деца. Това заяви в "Денят започва" психологът Иван Игов, който предупреди за липсата на ефективен контрол върху алтернативни практики, проблемите в училищната среда и системите за психично здраве у нас.

"Те са секта, както и да ги наричат. Даже аз мисля, че по-скоро са култ. Разликата между секта и култ е, че култът се отделя като някаква отделна общност с точно определен гуру и с точно определена месианска последователност. Тоест те са открили великата истина. Всички останали са в тъмната страна на света и те трябва да ги просветят, за да стигнат до тяхната истина. Всъщност имат всички елементи на секта – от месианството, през гуруто, лидера, до изолацията и привличането на разни хора.

Обикновено в сектата има един гуру, има последователи и има такива, които се привличат като ученици. За съжаление тук става дума вече за деца, защото манипулацията е много силна и е с идеята да привлекат деца, които да бъдат лесно манипулирани, за да влязат в тази секта. А защо продължавам да твърдя, че са такива? Защото, доколкото разбрахме вчера, Калушев е бил отлъчен, така да се каже, от всички будистки движения, които са били в Европа и в света.

Даже има записи, в които го обвиняват, че той е манипулатор и че се опитва наистина силно да манипулира хората, освен това е егоцентрик. Всичко това се е знаело още преди 10 години, но за съжаление той е успял да направи тази общност – забележете, само от мъже, привличайки главно момченца – да я изолира и освен това да влезе в средите на хора, които са влиятелни и богати в България, които могат да им оказват не само протекция, но и услуги."

Игов попита:

"Как се регистрира с такова манипулативно име? Как можеш да правиш лагери за деца, като всъщност нямаш един документ, който да утвърждава, че това може да се случи? Как изведнъж имаш 20 и няколко регистрации на оръжие? Даренията и средствата също – защо са? Как може един министър да махне полицейското управление в Годеч, което прави проверка в този лагер?"

Психологът направи препратка към историята с Дейвид Кореш.

"Ние малко преди това се сетихме за Дейвид Кореш, който преди 30 години по същия начин , изолира една секта, събира оръжие, събира хора, събира пари, събира влияние и накрая тези хора се застреляха и запалиха фермата в Тексас, в която се бяха събрали. Тук имаме подобно нещо – убийство, самоубийство, запалване. Всичко с цел да се постигне някакво съвършенство. От записите, които прочетох с други будисти, разбрах, че Калушев се е опитвал да убеди другите, че прераждането води до някакво ново ниво на израстване – духовно. И за да се преродят се самоубиват."

Относно лекциите, които е изнасял Калушев, Игов коментира:

"Това, което виждаме, започва да прилича на лош криминален трилър – на лош роман, в който лошите имат влияние и власт, а тези, които са по-назад, трябва да си затварят очите и да не виждат какво се случва. Това, което аз бих искал, е всичко това да излезе наяве. Това е първото. И второ – тези хора навсякъде са се представяли за психолози. Калушев се е представял за хипнотерапевт. Едновременно с това създават едно училище – "Космос“, струва ми се, което има психологически практики.

Какви са тези психологически практики – никой не знае. До колкото знам, Калушев е изнасял някакви лекции по някакъв вид психоанализа. Само това искам да кажа – ние опираме до това, че всеки може да хване психологията и психотерапията и да прави с тях каквото си иска. Да се обяви за такъв. Не само че е опасно – ето, вижте какво става. И докога, вместо да се разменят обиди в парламента, няма да се хванат и да решат проблема с този отдавна готов закон за психологическата подкрепа и изобщо за това как хората да подкрепят психическото здраве у нас? Защото виждате, че всяка седмица става някакъв подобен инцидент.

"Класовете вместо по 25 деца обикновено са по 30 и няколко. В такава среда нито може да се преподава ефективно, нито може да се възпитава."

Психологът смята, че е изключително опасно, че няма достатъчно квалифицирани училищни психолози.

"Аз, който още в началото на кариерата си като училищен психолог много се надявах да има училищен психолог във всяко училище, сега съм против това всеки, който има някаква диплома за психолог – да бъде назначаван за училищен психолог или педагог. За съжаление и досега в Министерството няма нито едно звено, което методически да отговаря за училищните психолози.

Те се нуждаят от обучение, от различни видове инструменти, с които да работят, от начини за работа с децата. Толкова ми е болно, защото в практиката си – 20-годишна като училищен психолог – имам толкова много инструментариум, който може да свърши страхотна работа, но от това никой никога не се заинтересува."


