ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ивайло Мирчев за "Лукойл": Трябват ни запаси от горива за поне 90 дни, но нямаме!
"Ако управляващите имаха план за проблемите с “Лукойл", той щеше да бъде развит от началото. В рамките на 14 дни няма нито един отговор и нито едно действие, предприето от правителството. Например, на нас ни трябват запаси от горива за поне 90 дни, но нямаме. По наша информация, част от търговците на горива не спазват този ангажимент, за да имат повече кеш и ликвидност, а прокурорски чадъри ги пазят", написа Мирчев.
Той припомни, че след 2 седмици санкциите срещу “Лукойл" наложени от САЩ влизат в сила.
"Ако дотогава американското правителство не направи изключение за рафинерията в Бургас, ще имаме огромен проблем. Най-малкото логистично няма да има възможност да бъде вкарано толкова гориво в страната. В съседните държави нещата са подобни, затова ще ни е трудно и да внесем", написа той и определи липсата на план като "национална безотговорност".
"По времето на кабинета “Денков" такъв план беше подготвен. В момента виждаме пълна паника, която се използва от Делян Пеевски, за да придобие рафинерията или поне да управлява потоците пари там. Още в началото на тази година, той си каза в официално изявление, че това му е цел. След като САЩ казаха, че купувача трябва да се оттегли, Пеевски използва възможността да се гласуват скандални текстове, включително опция да се суспендира работата на административния съд. Такова нещо няма никъде''.
Съпредседателят на "Да, България" съпостави казуса "Лукойл" с далечната история около компанията “Мултигруп".
"Тогава, когато има особен управител, той решава кой ще продава петрол на рафинерията и определя на какви цени рафинерията ще продава на пазара. Вие спомняте ли си какво правеше “Мултигруп" 90-те години? Заставаше на входа и казваше колко струва петрола, а рафинерията купуваше. На изхода - “Мултигруп" казва за колко ще се купуват горивата, а рафинерията продаваше. Това е идеален бизнес модел - да си чист комисионер от най-печеливш тип. Това искат да направят и в момента, а цената пак ще бъде платена от българските граждани'', заключи Мирчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Може да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко
14:08 / 08.11.2025
Директорът на Рали "Пампорово": Преди 2 г. проведохме ралито като...
13:38 / 08.11.2025
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са и...
10:29 / 08.11.2025
Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
12:02 / 08.11.2025
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се проти...
09:46 / 08.11.2025
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS